Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 81 ilin ismini tek nefeste sayan Barış Gökdemir'in Bursa'da yapılan icraatları sayamadığı eğlenceli video paylamışı beğeni topladı.

45 yaşındaki matematik öğretmeni Barış Gökdemir, sosyal medyada 81 ilin ismini tek nefeste saydığı videolarla Türkiye genelinde tanındı.

Bu özelliği ile sevilen Gökdemir ile Bursa Büyükşehir Belediyesi de eğlenceli bir video hazırladı.

Bursa'nın icraatlerine nefesi yetmedi

Gökdemir'den 2017'de göreve gelen belediyenin bu güne kadar hayata geçirdiği icraatları sayması istendi.

81 ili bir çırpıda sayan Gökdemir, sıra icraatlara gelince nefesini yettiremedi.

Bir sınıf ortamında kurgulanan eğlenceli videoyu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Twitter hesabından paylaştı.

Aktaş'ın paylaşımı beğeni toplarken izleyenlerin de yüzünü güldürdü.

Tek nefeste 81 il saydı Bursa'daki icraatları sayamadı VİDEO