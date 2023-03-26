Tek rakibi kendisi! Kravat bağlama rekorunu geliştiriyor Giresun'da yaptığı kravat gösterileriyle tanınan Sebahattin Kara, yeni rekor için çalışmalara başladı.

İHA

Giresun’un Görele ilçesinde yaşayan Sebahattin Kara, kravat bağlama tutkusunu şova dönüştürdü.

Arkadaş çevresinin “Jet Kravatçı” olarak tanımladığı Kara, 2 saniyede kravat bağlayarak görenleri şaşkına çeviriyor.

"Yeni teknik buldum"

Kravat bağlama rekorunu 2 saniyeden 1 saniyeye düşürerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek olduğunu söyleyen Kara, şunları söyledi:

Kravat bağlamadaki rekorum 2 saniye, yeni bulduğum teknikle bunu 1 saniyeye düşürerek kendi rekorumu kendim egale ederek Guinness Rekorlar Kitabına girmek istiyorum. Tek rakibim yine kendimim. Dünyanın hiçbir yerinde bana rakip olacak kimse yok. Hala çalışmalarıma daha hızlı olmak için devam ediyorum. Ayrıca bağladığım kravatlarda boğulma riski de yok. Olası bir kavga anı, ya da arabada kaza anında bir yere sıkıştığında kravat kendiliğinden çözülür. Bağladığım bu kravat nereden çekilirse çekilsin çekenin elinde kalır, boğulma riski yoktur.

Cumhuriyet Meydanında yaptığı kravat bağlama şovunu izleyen vatandaşlardan Serdar Şahin, kravat bağlamak bazıları için zor bir iş olsa da Sebahattin Kara için adeta bir yeteneğe dönüşmüş ifadelerini kullandı.

"Gurur duyuyorum"

Şükrü Dede ise, şunları söyledi: