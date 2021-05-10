Tek tabakta sahur: Avokadolu yumurta salatası

Sahurda farklılık arıyorsanız; hem besleyici hem de doyurucu kahvaltılık salatalarla sofralarınızı renklendirebilirsiniz.

Kim demiş salata sadece yemekle yenir diye… Çay ve kızarmış ekmekle kahvaltı niyetine sahurda da salata yiyerek gün boyunca tok kalabilirsiniz. Bu salata bildiğiniz salatalara benzemiyor; yumurta ve avokadonun sebzelerle olan uyumunu çok beğeneceksiniz. Evdeki malzemelere göre dilediğiniz gibi çeşitlendirerek kendi tarifinizi oluşturabilirsiniz. Burada önemli olan salatanın içerisine ekleyeceğiniz besinlerin birbiriyle olan uyumları. Örneğin; avokado yerine ceviz, badem gibi bir yemiş ya da yumurta yerine peynir kullanabilirsiniz. Hazırsanız, işte tarif!

Avokadolu Yumurta Salatası Tarifi VİDEO

AVOKADOLU YUMURTA SALATASI TARİFİ

Malzemeler

- 4 adet yumurta

- 1 adet avokado

- 12 adet çeri domates

- 2 adet salatalık

- 4 dal taze soğan

- ¼ demet maydanoz

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- ½ tatlı kaşığı pul biber

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- ½ adet limon suyu

- 1 litre su

Yapılışı

Yumurtaları küçük bir tencereye alın ve suyu ilave edip haşlayın. Haşlanan yumurtaları soğutun ve soyup doğradıktan sonra karıştırma kabına alın.

Taze soğanı, domatesi, salatalığı, maydanozu ve avokadoyu doğrayıp karıştırma kabına aktarın. Tuz, karabiber, pul biber, limon suyu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.Derin bir salata kasesine alın ve kızarmış ekmek ile birlikte servis edin.

Afiyet olsun…