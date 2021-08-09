Tek tıkla başvuru: Gümrük muhafaza memuru alımı başvuru ekranı! 750 kişilik kadro...

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuruları bugün itibariyle başladı. Adaylar, başvuru ekranı ve şartlarına dair detayları araştırıyor. İşte 750 Muhafaza memuru başvuru ekranı..

Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika personel alım için başvurular kabul edilmeye başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan personel alım ilanına göre Ticaret Bakanlığı, 25 ilde 750 sözleşmeli muhafaza memuru istihdam edecek.

Ağustos ayında başlayacak olan personel alımı başvuru şartları ve sınav adımları da adaylar ile paylaşıldı. İlan ile birlikte Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Peki Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden başvurabilecek.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecek.

SÖZLEŞMELİ MUHAFAZA MEMUR ALIMI YAPILACAK İLLER

Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Edirne, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Van ve Zonguldak.

MUHAFAZA MEMURU OLMA ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı personel alımında adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarı ile otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c. En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret, finans ve bankacılık, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

d. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

e. Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,

f. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu almak, Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecektir.(Başvuru aşamasında istenilmeyecektir.)