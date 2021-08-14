Tek tıkla başvuru! Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli 338 personel alımı: Başvuru ekranı ve şartları 2021

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı. Yayınlanan duyuruya göre Milli Savunma Bakanlığı 338 sözleşmeli personel alacak. İşte 2021 MSB başvuru ekranı ve şartları

Belirli dönemlerde sözleşmeli personel alımı gerçekleştiren Milli Savunma Bakanlığı yeni personel alımı için ilan yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığında (MSB) Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; faaliyet takvimine uygun olarak, ilanda yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacak.

Sözleşmeli personel olarak MSB bünyesinde görev almak isteyen kişiler başvurularını gerçekleştirecek.

Peki, MSB sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte MSB sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı...

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre; Tabip, Diyetisyen, Mühendis, Veteriner Hekim, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Kütüphaneci, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Tekniker ve Büro Personeli kadrolarında istihdam edilmek üzere 338 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

MSB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları şu şekildedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,



b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,



c) Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,



ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.





MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 11 Ağustos-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacak.

Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak 'Tercih Yap' ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecek. Tercih işlemini tamamladıktan sonra 'Tercihlerimi Göster' butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecek.