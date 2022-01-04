Tekeller açık mı, kapalı mı? 81 ilde kepenkler iniyor...

Tekeller açık mı, kapalı mı? 81 ilde kepenkler iniyor...

Tekel bayileri 2022 yılının ilk günlerinde kepenk indirme kararı aldı. Peki tekeller neden kapanıyor? İşte detaylar...

Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir sosyal medya paylaşımında bulunarak Türkiye genelinde dükkan kapattıklarını belirtti.

Vatandaşlar ise tekel bayileri neden kapalı, ne zaman açılacak sorularına yanıt arıyor.

Peki tekeller kapanıyor mu, neden? İşte konunun detayları...

TEKEL BAYİLER NEDEN KAPANIYOR?

Konuyla ilgili açıklamasında Aybaş, "Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz. Firmaların ürün vermemesi telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik yüzde 40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekte vurmuştur. Ülkemiz adına geçmiş olsun. Ya zamlar açıklansın ya da ürün versinler" dedi.

Birçok Tekel Bayii işletmecisi de stok yapıldığı ve önden ürün alındığını, üretici ve ithalatçı firmaların telefonlarına çıkmadıklarını iddia ederek Aybaş'ın çağrısına uyacaklarını söyledi.