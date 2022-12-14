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    Tekirdağ sahili kırmızıya büründü

    Bölgede günlerce devam eden ve giderek şiddetini artıran fırtına, denizin dibinden kırmızı yosunların kopmasına neden oldu.
    • 14.12.2022 - 16:39
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    Tekirdağ sahili kırmızıya büründü

    Lodos Marmara'da etkisini sürdürüyor...

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şiddetini artıran lodos bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

    Fırtına nedeniyle, denizin dibindeki yosunlar kıyıya vurdu.

    Sahil kırmızıya boyandı

    Kırmızı tonlardaki yosunların sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadığı görüldü.

    İHA'nın aktarımına göre; ortaya çıkan görüntüler vatandaşlar tarafından da fark edildi.

    Tekirdağ sahili kırmızıya büründü #1

    "Denizin dibindeki otlar su üstüne çıkıyor"

    Bunun üzerine Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu koonuya ilişkin açıklama yaptı.

    Açıklamada, "Yaklaşık bir haftadan beridir lodosun sert esmesinden dolayı denizin dibindeki otlar su üstüne çıkıyor. Sert lodosla beraber kıyıya vuruyor." diyerek bunun herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade etti.

    Öte yandan Pehlivanoğlu, “İnşallah vatandaşlarımız hamsi, istavrit, çinekop gibi balıkları taze yemeye devam edecek.dedi.

    Tekirdağ sahili kırmızıya büründü #2

    Tekirdağ sahili kırmızıya büründü #3


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