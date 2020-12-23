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    Tekirdağ'da 1 aydır kayıp olan kız bulundu

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde evi terk eden ve yaklaşık 1 aydır haber alınamayan 15 yaşındaki Elif Eylül Şen, Kapaklı ilçesinde bir evde bulundu.
    • İHA
    • 23.12.2020 - 16:49
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 17:15
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    Tekirdağ'da 1 aydır kayıp olan kız bulundu

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ailesi ile ikamet eden 15 yaşındaki Elif Eylül Şen, yaklaşık 1 ay önce evi terk etti.

    Aranan genç kız, Kapaklı ilçesinde bir evde bulundu. Şen’in bir tırın dorsesinde yaklaşık 20 gün boyunca kaldığı öğrenilirken, herhangi bir cinsel istismara uğramadığı kaydedildi.

    AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

    Sağlık kontrolünden geçirilen Elif Eylül Şen, herhangi bir sorunun bulunmadığı belirlenerek, ailesine teslim edildi. Polis, ayrıca kızın erkek arkadaşı olduğu belirtilen 19 yaşındaki S.Y.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı

    Tekirdağ'da 1 aydır kayıp olan kız bulundu VİDEO

    Tekirdağ da 1 aydır kayıp olan kız bulundu #1

    Tekirdağ da 1 aydır kayıp olan kız bulundu #2

    Tekirdağ da 1 aydır kayıp olan kız bulundu #3

    Tekirdağ da 1 aydır kayıp olan kız bulundu #4

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