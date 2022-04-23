Tekirdağ’da 1.920 öğrenci kasap havası oynadı

23 Nisan kutlamaları için bir araya gelen 1.920 çocuğun senkronize bir şekilde ‘Kasap’ havası oynadığı anlar, drone ile havadan görüntülendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Kutlamaları çerçevesinde, sahil dolgu alanında bir araya gelen 1.920 öğrenci, kasap havası oynadı.

Öğrencilerin oynadığı ‘Kasap’ havası drone ile görüntülendi.

“Gerçekten çok mutluyuz”

Gösteri sonunda çocuklardan biri duygularını şu ifadeler ile ifade etti:

“Gerçekten çok mutluyuz, burada bize bir şans verildi. Tekirdağ’daki bazı okullar arasından bizim okulumuzun seçilmesi gerçekten çok güzel bir duygu. Bende burada gösteri yaptığım için çok mutluyum. Provalarımız vardı onları yaptık. Bazı çocuklar yorulmuş öyle söylüyorlar ama ben yorulmadım. Bütün çocukların 23 Nisan’ını kutluyorum.”

Etkinlik sonunda çocukları tebrik eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Gerçekten bu toprağın çocukları olduğunuzu kanıtladınız, iyi ki varsınız. Sizi seviyorum.” dedi. Etkinlik sonunda çocuklara madalya takdim edildi.

Tekirdağ’da bin 920 öğrenci kasap havası oynadı VİDEO

