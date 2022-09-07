Bölgedeki eski olduğu iddia edilen döşeme boruları patlayarak mahalledeki evlere zarar verdi. Evi ve bahçesi zarar gören kadın "Evin alt katındaki parkeler ve birçok eşya kullanılmaz hale geldi" dedi.

Su patlakları vatandaşları çileden çıkardı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Ayşe Ayaz, bölgede 4gündür şebeke suyun patladığını ve evinin bodrum katının zarar gördüğünü belirtti.

Evini su bastı

Durumu yetkililere ve TESKİ ekiplerine bildiren Ayaz, yaptığı yüzlerce aramalarından sonuç alamadığını iddia etti.

İHA'nın aktarımına göre; evi adeta göle dönen Ayaz, geri dönüş sağlanmaması nedeniyle duruma isyan etti.

Tekirdağ'da 4 gündür patlak olan şebeke suyuna vatandaşlar isyan etti VİDEO



"Yoldaki su patlağı benim evime doluyor"

Ayşe Ayaz, “4 gündür yetkilileri aramama rağmen bir çare bulamadılar. Telefonda dalga geçer gibi ‘geleceğiz’ diyorlar. Evin alt katındaki parkeler ve birçok eşya kullanılmaz hale geldi. Zararımı kim karşılayacak? 4 gündür mağdur durumdayım. Sokaktaki şebeke suyu patlağı nedeniyle sızan su benim evime geliyor. Mahalle olarak bu durumdan mağduruz. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ı da aradım fakat telefon ile bağlamıyorlar. 4 gündür yetkililere meramımı anlatamıyorum. Beni hep ötelediler. Yoldaki su patlağı benim evime doluyor. 4 gündür bu patlağı neden bulamıyorlar? ‘Geleceğiz’ demelerine rağmen herhangi bir çalışma yok” dedi.

"Ben hakkımı arıyorum"

Yetkililere sitem etti Mahallede bu patlak sorununu 3-4 yıldır yaşadıklarını ifade eden Ayaz, “Madem borular eski, kazsınlar yeni boru koysunlar. Şebeke suyunu ben kendim mi yaptırayım? Artık Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ni, Çerkezköy Belediyesi’ni ve TESKİ’yi aramaktan yoruldum. Borumu değişecek, ne yapılacaksa yapılsın mahalleli olarak mağdur olmayalım. Ben hakkımı arıyorum. Bugün benim başıma gelen yarın TESKİ’de çalışanların da başına gelebilir. Bu böyle olmaz, gelsinler görsünler” ifadelerine yer verdi.