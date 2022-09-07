Av sezonunun başlamasıyla hummalı çalışmalar yürüten balıkçılar, poyraz engeline takıldı. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için önlem alan balıkçılar, teknelerini barınaklara çekti.

4,5 aylık yasağın ardından balıkçılar av sezonuna başladı.

15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı, 1 Eylül tarihinde sona erdi.

Yasak boyunca hummalı çalışmalar yapan balıkçılar, şimdilerde gece gündüz ağlarını denizlere atarak taze balık yakalıyor.

Balıkçılara poyraz engeli

Avlanan balıklar tezgahlardaki yerini alarak vatandaşa sunuluyor. Tekirdağ'da balıkçıların heyecanlı ve telaşlı hazırlıklarına poyraz engel oldu.

İHA'nın aktarımına göre; Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, balıkçıları da vurdu.

Tekirdağ'da balıkçılara poyraz engeli VİDEO



Önlem aldılar

Teknelerini barınaklara çekerek fırtınanın geçmesini bekleyen balıkçılar, bu sezon balığın çok olduğu umuduyla denize ağları bıraktıklarını belirtti.

Öte yandan denizde poyrazın sert esmesi sonrasında herhangi bir olumsuz duruma karşı karaya dönmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

"Havaların dinmesiyle ‘Vira Bismillah’ diyeceğiz"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, “Havaların esmesiyle balıkçı arkadaşlarımız ağ bakımlarına devam ediyorlar. Motorlarının yağlarını sularını kontrol ediyorlar. Allah izin verirse önümüzdeki cuma günü havaların dinmesiyle ‘Vira Bismillah’ diyeceğiz. Vatandaşlarımız, inşallah uygun ve taze balık yiyecekler.” dedi.

"Havalar sert estiğinden denize çıkamıyoruz"

Pehlivanoğlu açıklamasının devamında, “Bizim umudumuz bu sezon inşallah lüfer ve palamut olacak. Hemen ardından hamsiden de çok umutluyuz. Vatandaşlarımızı inşallah uygun ve taze balığa doyuracağız. Tabii havalar sert estiğinden denize çıkamıyoruz. Poyrazın ardından balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerine devam edecekler inşallah.” ifadelerini kullandı.