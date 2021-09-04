"Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Buzağı Güzellik Yarışması"nda dereceye girenlerin sahiplerine gram altın hediye edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" etkinlikleri kapsamında "Buzağı Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Karaevli Mahallesi'ndeki fuar alanında düzenlenen yarışmaya 8 yetiştirici buzağılarıyla katıldı.

JÜRİLER DEĞERLENDİRDİ

Yarışmada jüri, buzağılarda ırk özellikleri kriterlerine göre değerlendirme yaptı.

Üreticiler hayvanlarının jüri tarafından değerlendirmesini heyecanla izledi.

Tekirdağ'da 'Buzağı Güzellik Yarışması' yapıldı VİDEO

DERECEYE GİREN ALTINI KAPTI

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da verimli hayvanları yetiştiren ve yarışmaya katılan üreticileri tebrik etti.

Yarışmada üretici Mehmet İşcan'ın buzağısı birinci, Ahmet Korkmaz'ın buzağısı ikinci, Şener Çevik'in buzağısı üçüncü seçildi.

Dereceye giren buzağı sahiplerine gram altın hediye edildi.

AMAÇ ÜRETİCİ MOTİVASYONU

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışma ile daha kaliteli ve sağlıklı sığır yetiştirme konusunda üreticileri bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Durgun, birlik olarak üreticilerin sorunlarına çözüm olmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Birliğimize üye işletmelerden yarışmamıza katılmak isteyenler içerisinden arkadaşlarımız eleme yaptı ve 8 işletmecimiz hayvanlarıyla yarışmaya katılmaya hak kazandı. Yarışmayla ilimizde iyi ırk özelliğine sahip hayvan yetiştiren üreticilerimizi ödüllendirmek istiyoruz. Tekirdağ'daki hayvanlarımızın kalitesine güveniyoruz ve bunu bütün Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz." dedi.