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    Tekirdağ'da çocuklar sel sularında yüzdü

    Çerkezköy'de sağanak yağış nedeniyle göle dönen sokakta çocukların çamurlu suda yüzdüğü anlar kameralara yansıdı.
    • 26.08.2022 - 20:09
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 20:49
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    Tekirdağ'da çocuklar sel sularında yüzdü

    Türkiye'nin batı bölgesi yağmurlu havanın etkisi altında.

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde de öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu.

    Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi Göksu Sokak üzerinde yol yağan yağış nedeniyle göle döndü.

    Sel sularında yüzdüler

    İHA'nın haberine göre bölgede yağan sağanak yağmurun ardından yolda biriken çamurlu ve kirli su, bu kez çocukların oyun yerine dönüştü.

    Sağlıklarını hiçe sayan çocuklar çamurlu suya aldırış etmeden yüzdüler.

    Tekirdağ'da çocuklar sel sularında yüzdü VİDEO


    Tekirdağ da çocuklar sel sularında yüzdü #1

    Evebeynlerden yetkililere tepki

    Öte yandan denizi olmayan Çerkezköy’de sosyal alanların eksikliğinden dert yanan mahalle sakinleri altyapısı yapılmayan sokak ve caddeler için tepki gösterdi.

    Her yağan yağmurda göle dönen yollar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar çocukların oyun alanına dönen çamurlu göller için de tepki gösterdi.

    Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

    Tekirdağ da çocuklar sel sularında yüzdü #2

    Tekirdağ da çocuklar sel sularında yüzdü #3


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