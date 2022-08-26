Çerkezköy'de sağanak yağış nedeniyle göle dönen sokakta çocukların çamurlu suda yüzdüğü anlar kameralara yansıdı.

Türkiye'nin batı bölgesi yağmurlu havanın etkisi altında.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde de öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu.

Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi Göksu Sokak üzerinde yol yağan yağış nedeniyle göle döndü.

Sel sularında yüzdüler

İHA'nın haberine göre bölgede yağan sağanak yağmurun ardından yolda biriken çamurlu ve kirli su, bu kez çocukların oyun yerine dönüştü.

Sağlıklarını hiçe sayan çocuklar çamurlu suya aldırış etmeden yüzdüler.

Tekirdağ'da çocuklar sel sularında yüzdü VİDEO









Evebeynlerden yetkililere tepki

Öte yandan denizi olmayan Çerkezköy’de sosyal alanların eksikliğinden dert yanan mahalle sakinleri altyapısı yapılmayan sokak ve caddeler için tepki gösterdi.

Her yağan yağmurda göle dönen yollar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar çocukların oyun alanına dönen çamurlu göller için de tepki gösterdi.

Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.



