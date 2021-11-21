Tekirdağ’da coğrafya öğretmeni kansere yenildi

Kanser tedavisi nedeniyle 8 ay ayrı kaldığı öğrencilerinin duygulandıran sürprizi sırasında tüm Türkiye’yi ağlatan coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, kansere yenik düştü.

2019 yılında kanser teşhisi konulmasının ardından 8 ay boyunca tedavi gören ve bu süre zarfında öğrencilerinden ayrı kalan Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, 8 aylık aranın ardından okuluna dönmüş. ona duygulandıran bir sürpriz hazırlanmıştı.

Muharrem öğretmen, öğrencileri tarafından balonlar, konfetiler, alkışlar ve sevgi gösterileri ile karşılanmıştı.

KANSERE YENİLDİ

Aradan geçen kısa sürenin ardından Muharrem öğretmen, kanserin vücudunda başka organlarına da sirayet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Muharrem öğretmenin vefatı nedeniyle Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, “Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmenimiz Muharrem Poyrazoğlu vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz.” denildi.

Çorlu'da duygulandıran karşılama ile Türkiye’yi ağlatan Muharrem öğretmen kansere yenildi ViDEO