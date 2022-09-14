- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Tekirdağ'da denizde kaybolan köpeği Sahil Güvenlik kurtardı
Tekirdağ'da denizde kaybolan köpeği Sahil Güvenlik kurtardı
Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde sahibinin plaja götürdüğü ve açıldığı denizde kaybolan 'Miço' isimli köpeği Sahil Güvenlik bularak sahibine teslim etti.
- 14.09.2022 - 19:46
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde bir kişi köpeği Miço ile halk plajına gitti.
Birlikte denizde yüzerken açığa doğru giden Miço, bir süre sonra gözden kayboldu.
Sahil Güvenlik kayıp köpeği buldu
Çabalarına rağmen köpeğe ulaşamayan sahibi, durumu Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine botla bölgeye giden ekipler, denizde köpeği arama çalışmalarına başladı.
Sahibine teslim edildi
Yaklaşık 20 dakika süren aramada, Miço kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta özel işletmeye ait iskelenin altında yüzerken bulundu. Ekiplerin bota aldığı köpek kıyıya çıkarılarak, sahibine teslim edildi.
DHA'nın haberine göre, oldukça endişelenen sahibi Miço'nun kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşadı.