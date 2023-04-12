Tekirdağ'da etkisini gösteren sağanak sonrası yollar göle döndü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'da öğleden sonra bir anda bastıran sağanak yağış, caddeyi dereye çevirdi.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son bir haftadır Trakya bölgesi için çeşitli yağış uyarılarında bulunuyor.

Yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir anda şiddetli yağış etkili oldu.

10 dakikada sokakları su bastı

Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış, bazı sokak ve caddeleri adeta dereye çevirdi. Dere gibi akan sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Yağış sonrası hayat normale döndü.