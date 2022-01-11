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    Tekirdağ'da fırtınanın devirdiği ağaç, araçlara zarar verdi

    Tekirdağ'da şiddetli fırtınada devrilen ağaç, üzerine düştüğü 3 araçta hasara neden oldu.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 19:03
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    Tekirdağ'da fırtınanın devirdiği ağaç, araçlara zarar verdi

    Tekirdağ'da gün boyu yer yer etkili olan ve hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

    Merkez Süleymanpaşa ilçesinin Ertuğrul Mahallesi'nde sokak arasındaki bir ağaç, fırtınada park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

    "PARK ETMİŞTİM BURAYA"

    Fırtına nedeniyle ağacın üzerine devrildiği araçlardan birinin sahibi Hakan Arıcılar, "Park etmiştim buraya hava muhalefetinden dolayı. Rüzgarla beraber ağaç devrildi aracımızın üzerine. O yüzden polisleri bekliyoruz. Tutanak tutacaklar. Bizde aracımızı alacağız" dedi. Polis, hasar gören araçlarla ilgili tutanak hazırladı.

    Tekirdağ da fırtınanın devirdiği ağaç, araçlara zarar verdi #1

    Tekirdağ da fırtınanın devirdiği ağaç, araçlara zarar verdi #2

    Tekirdağ da fırtınanın devirdiği ağaç, araçlara zarar verdi #3

    Tekirdağ da fırtınanın devirdiği ağaç, araçlara zarar verdi #4

    Tekirdağ da fırtınanın devirdiği ağaç, araçlara zarar verdi #5


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