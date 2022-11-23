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    Tekirdağ'da gökyüzündeki karga istilası kameraya yansıdı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde karga sürüsü gökyüzünü istila etti.
    • 23.11.2022 - 20:20
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 20:37
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    Tekirdağ'da gökyüzündeki karga istilası kameraya yansıdı

    Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da akşam saatlerinde bir anda ortaya çıkan karga sürüsü, kentin semalarını işgal etti.

    Gökyüzünde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.

    Korku filmi sahnesini anımsattı

    Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde, gökyüzünü bir anda istila eden yüzlerce karganın Süleymanpaşa semalarında atik ve hızlı bir şekilde hareketleri, filmlerdeki korku dolu sahneleri anımsattı.

    Tekirdağ'da gökyüzündeki karga istilası kameraya yansıdı VİDEO

    "Sanki ortaklaşa karar almışlar"

    Tekirdağlı esnaf Gürkan Demir yaptığı açıklamada, “Bu hayvanlar, genelde bu aylarda akşam oldu mu sanki birbirleriyle ortaklaşa bir karar almış. Saat 6-7 arası bir başlıyorlar. ‘Vak vak, gak gak gak’ diye hadi onu da geçtim. Sabah bir geliyoruz. Dükkanın önü pislik içinde. Her yere pisliyorlar. İnsanlar artık onların altından geçmeye korkuyorlar. Hele şurada bir çınar ağacı var. Altını spatula ile kazısan kazıyamazsın. Kargalar çıldırmış. Hatta onunla ilgili bir film var. Aynı onun gibi bir şey bir insanlara saldırması eksik. Ama bunlar başka türlü saldırıyor. Bayağı bir pisletiyorlar” dedi.

    Gökyüzünü uzun bir süre işgal eden karga sürüsü, havanın kararmasıyla ortadan kayboldu.

    Tekirdağ da gökyüzündeki karga istilası kameraya yansıdı #1

    Tekirdağ da gökyüzündeki karga istilası kameraya yansıdı #2


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