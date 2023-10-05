Tekirdağ'da hamsi bollaştı! Kilo fiyatı düştü

İHA

Balıkçılar 1 Eylül itibariyle vira bismillah dedi...

Yasağın kalkmasının ardından zaman zaman havaların rüzgarlı geçmesiyle balıkçılar denize açıldı.

Balık fiyatlarında sezonla birlikte bir düşüş hakim oldu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa açıklarında hamsi bolluğunun yaşanması İstanbul Boğazı'ndaki büyük balıkçı teknelerini bölgeye yönlendirdi.

50 liraya düştü

Karadeniz’in Kıyıköy bölgesinden de avlanan balıklar, başta İstanbul olmak üzere Trakya Bölgesi'ndeki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da tezgahları süslüyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sokaklarında seyyar balık satışı yapan Engin Şinik, hamsinin kilosunun 50 lira ile 70 lira arasında değiştiğini dile getirdi.

"Havalar rüzgarlı olunca kayıklarımız çıkamıyor"

Seyyar Balıkçı Engin Şinik yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

İstavrit, sardalya ve hamsi şu anda çoğunlukla bunlar çıkıyor. Hamsiler güzel. Karadeniz’in Kıyıköy bölgesinden geliyor.



Boyu da gayet iyi. Fiyatlarda uygun. Şu anda 80-70-50’ye kadar düşüyor. Hamsi de öyle, yeri geldiğinde 50’ye kadar düşüyor. Bazen havalar rüzgarlı olunca kayıklarımız çıkamıyor.



Az miktarda geldiği zaman fiyat biraz yükseliyor. Ama fiyatlar 50 ile 70 arasında oynuyor. İstavritler de aynı şekilde 50-70 civarında.