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    Tekirdağ'da hortum görüntülendi

    Şarköy açıklarında kaydedilen hortumun ardından bölgede sağanak yağış etkili oldu.
    • İHA
    • 28.10.2020 - 12:46
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    Tekirdağ'da hortum görüntülendi

    Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Marmara Denizi açıklarında hortum oluştu.

    Sahilden 6-7 kilometre uzaklıkta oluşan hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı öğrenildi.

    MARMARA AÇIKLARINDA HORTUM

    Bir vatandaş tarafından görüntülenen hortum sonrası ilçede sağanak yağış etkisini gösterdi.

    Sağanak yağış nedeniyle Mürefte Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi.

    Tekirdağ da hortum görüntülendi #1

    Tekirdağ da hortum görüntülendi #2

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