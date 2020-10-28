Tekirdağ'da hortum görüntülendi

Şarköy açıklarında kaydedilen hortumun ardından bölgede sağanak yağış etkili oldu.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Marmara Denizi açıklarında hortum oluştu.

Sahilden 6-7 kilometre uzaklıkta oluşan hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı öğrenildi.

MARMARA AÇIKLARINDA HORTUM

Bir vatandaş tarafından görüntülenen hortum sonrası ilçede sağanak yağış etkisini gösterdi.

Sağanak yağış nedeniyle Mürefte Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi.