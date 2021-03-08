Tekirdağ'da kadınlara dağıtılan karanfil sırasına erkek de girdi

Kadınlara karanfil dağıtıldığını gören ihtiyar adamın da çiçek sırasına girmesi, görenlerin yüzünü güldürdü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şubesine bağlı ekipleri, ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesi kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, proje için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Süleymanpaşa ilçesindeki farklı noktalarda kadınlara karanfil ve bilgilendirme broşürü dağıttı.

"ERKEKLER GÜNÜNDE DE BÖYLE KARANFİL DAĞITIYOR MUSUNUZ?"

Karanfil dağıtıldığını fark eden bazı yaşlı erkekler de polisin karanfil dağıttığı noktaya gelerek, “Erkekler gününde de böyle karanfil dağıtıyor musunuz? Yok ki erkekler günü olsun. Bir gül de bana verin, hanıma götüreyim. Biz kadınlara götüreceğiz herhâlde cebimize koymayacağız. Belki paramız yok, paramız olsa alırız.” diyerek etraftakileri gülümsetti.