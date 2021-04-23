Tekirdağ'da koronavirüs nedeniyle karantinada olan 8 yaşındaki Koray'ın doğum gününü polis kutladı.

Koronavirüs kapsamında uygulanan kısıtlamalara rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Tekirdağ'da da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araçlarla kortej oluşturup, kutlamalara renk kattı. Polis, geçiş yaptığı bölgede karantinada olan 8 yaşındaki Koray Buluttaş'ın doğum gününü ve bayramını götürdükleri pasta ile kutladı.

ANNE POLİSLERE HABER VERDİ

Koronavirüse yakalanan ve evinde karantina altında olan Koray Bulutttaş, korteji görünce annesi Vesile Buluttaş'a, "Polisler bilgisayardan benim doğum günüm olduğunu görmüyorlar mı? Neden benim doğum günümü kutlamıyorlar?" dedi. Vesile Buluttaş, oğlunun sözleri üzerine ulaştığı polislere durumu anlatarak yardımcı olmalarını istedi.

Tekirdağ'da, karantinada olan çocuğun doğum gününü polisler kutladı VİDEO

PASTA ALARAK EVE GİTTİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Koray Buluttaş'ın isteği üzerine çeşitli hediyeler ve doğum günü pastası alarak evine gitti.

"SEN DIŞARI ÇIKAMAYINCA BİZ SANA GELDİK"

Evinin penceresinden polis ekiplerini gören Koray, teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu söyledi. Apartman girişine gelen polis ekipleri, "Bugün hem doğum günün bir de 23 Nisan. Sen de dışarıya çıkamıyormuşsun, karantinadaymışsın. O yüzden biz sana geldik. Doğum günün kutlu olsun." diyerek, doğum günü pastası ve hediyeleri verdi.