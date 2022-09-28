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    Tekirdağ'da kedi ve leyleğin balık savaşı kamerada

    Olta balıkçısından balık çalarken görüntülenen leylek, çevredeki kedilere öfkelenerek saldırmaya başladı. Vatandaşların inatçı leyleği sakinleştirmeye çalışması kameralara yansıdı.
    • 28.09.2022 - 14:35
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    Tekirdağ'da kedi ve leyleğin balık savaşı kamerada

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin meşhur leyleği yeniden ortaya çıktı.

    Bedesten ve sahili mesken tutan öfkeli leylek, diğer canlıların karınlarını doyurmasına izin vermiyor.

    Kısmetine ortak olan kedilere öfkelendi

    Her gün sahile inerek balıkçıların yanına uğrayan leylek, burada kendisine verilen balıkları yedikten sonra istirahate çekiliyor.

    Bu sabah saatlerinde yakalanan balıkları çalmaya çalışırken yakalanan leylek, bir süre sonra çevredeki kedilere sarmaya başladı.

    Tekirdağ'da kedi ve leyleğin balık savaşı kamerada VİDEO

    Tekirdağ da kedi ve leyleğin balık savaşı kamerada #1

    Kediler geri adım atmadı

    Balıkçıların sakinleştirmeye çalıştığı öfkeli leylek, kısmetine ortak olan kedilere gagasıyla saldırdı.

    Darbedilen kediler ise inatla bölgeden arılmamayı tercih etti.

    Tekirdağ da kedi ve leyleğin balık savaşı kamerada #2

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın aktarımına göre; o anlar kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, inatçı leylek vatandaşlar tarafından alandan uzaklaştırılmaya çalışıldı.

    Tekirdağ da kedi ve leyleğin balık savaşı kamerada #3

    "Kediler leyleğin ağzından balık almaya çalışıyorlar"

    Sahilde bulunan vatandaşlardan Halil Güler, “Tekirdağlı leylek 2 yıldır burada. Bir ara ortadan kayboldu. Malkara, Keşan'a gitti. Bu yaz tekrar geri geldi. Bu kışı yine burada geçirme ihtimali var. Burada balıkçılar leyleğe balık veriyor. Kedilerle kavga ediyor. Kediler leyleğin ağzından balık almaya çalışıyorlar. Ama kedileri gagalıyor, kovalıyor. Sürüyle gitmiyor, burada kalıyor çarşıda bedesten var. Gidip bedesten de yatıyor sabahları buraya geliyor. Balıkçılar balık veriyor karnını doyurdu mu geri bedestene gidiyor. Bayağı dolaşıyor” dedi.

    Tekirdağ da kedi ve leyleğin balık savaşı kamerada #4

    Tekirdağ da kedi ve leyleğin balık savaşı kamerada #5


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