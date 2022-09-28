Olta balıkçısından balık çalarken görüntülenen leylek, çevredeki kedilere öfkelenerek saldırmaya başladı. Vatandaşların inatçı leyleği sakinleştirmeye çalışması kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin meşhur leyleği yeniden ortaya çıktı.

Bedesten ve sahili mesken tutan öfkeli leylek, diğer canlıların karınlarını doyurmasına izin vermiyor.

Kısmetine ortak olan kedilere öfkelendi

Her gün sahile inerek balıkçıların yanına uğrayan leylek, burada kendisine verilen balıkları yedikten sonra istirahate çekiliyor.

Bu sabah saatlerinde yakalanan balıkları çalmaya çalışırken yakalanan leylek, bir süre sonra çevredeki kedilere sarmaya başladı.

Tekirdağ'da kedi ve leyleğin balık savaşı kamerada VİDEO



Kediler geri adım atmadı

Balıkçıların sakinleştirmeye çalıştığı öfkeli leylek, kısmetine ortak olan kedilere gagasıyla saldırdı.

Darbedilen kediler ise inatla bölgeden arılmamayı tercih etti.

O anlar kaydedildi

İHA'nın aktarımına göre; o anlar kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, inatçı leylek vatandaşlar tarafından alandan uzaklaştırılmaya çalışıldı.

"Kediler leyleğin ağzından balık almaya çalışıyorlar"

Sahilde bulunan vatandaşlardan Halil Güler, “Tekirdağlı leylek 2 yıldır burada. Bir ara ortadan kayboldu. Malkara, Keşan'a gitti. Bu yaz tekrar geri geldi. Bu kışı yine burada geçirme ihtimali var. Burada balıkçılar leyleğe balık veriyor. Kedilerle kavga ediyor. Kediler leyleğin ağzından balık almaya çalışıyorlar. Ama kedileri gagalıyor, kovalıyor. Sürüyle gitmiyor, burada kalıyor çarşıda bedesten var. Gidip bedesten de yatıyor sabahları buraya geliyor. Balıkçılar balık veriyor karnını doyurdu mu geri bedestene gidiyor. Bayağı dolaşıyor” dedi.