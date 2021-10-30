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- Tekirdağ'da köpeğe çarpmak istemeyen sürücü hastanelik oldu
Tekirdağ'da köpeğe çarpmak istemeyen sürücü hastanelik oldu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran araç sürücüsü kaza yaptı. Sürücü hastanelik oldu.
- İHA
- 30.10.2021 - 17:11
Tekirdağ ilçesinde Muratlı’nın Ballıhoca Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, 59 ND 395 plakalı Doblo marka 43 yaşındaki aracın sürücüsü H.B., önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.
YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATTI
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak takla attı.
Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, sürücü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Buradan Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza bölgesine giden Jandarma ekipleri ise, olaya ilişkin soruşturma başlattı.