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Tekirdağ'da köpeğe çarpmak istemeyen sürücü hastanelik oldu

Tekirdağ'da köpeğe çarpmak istemeyen sürücü hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran araç sürücüsü kaza yaptı. Sürücü hastanelik oldu.