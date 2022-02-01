Tekirdağ'da kurtlara bırakılan yemekleri çakal ve kargalar yedi

Tekirdağ'da kurtlara bırakılan yemekleri çakal ve kargalar yedi

Yiyecek bulamayan kurtların köylere inmemesi amacıyla yüksek kesimlere bırakılan yemlere gelen çakal ve kargalar, fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1'inci Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanlar için harekete geçti.

Ekipler geçen hafta Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yaban hayatını yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Karla kaplanan dik yamaçlarda zaman zaman zor anlar yaşayan DKMP ekipleri, dağların zirvesine ulaşarak, yaklaşık 4 ton yemleme çalışması yaptı.

ÇAKALLAR VE KARGALAR KAMERADA

Yiyecek bulamayan ve köylere inmesi amacıyla ağırlıklı olarak kurtlar için bırakılan et ve kemiklerden oluşan yarım ton yemin başına fotokapan da kuruldu.

Fotokapana görüntülerinde, et ve kemikleri yemeye gelen ve birbirleriyle mücadele deden kargalar ile çakallar yer aldı.

Tekirdağ'da kurtlara bırakılan yemekleri çakal ve kargalar yedi VİDEO























