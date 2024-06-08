Tekirdağ'da lavanta tarlaları fotoğraf stüdyosu oldu

İstanbul’un yanı başındaki Tekirdağ’da lavantaların çiçek açmasıyla tarlalar mor renge bürünürken ilk misafirleri ise İstanbul’dan geldi.
İstanbul’a yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan Tekirdağ’da havaların ısınmaya başlamasıyla lavanta tarlaları mor renge büründü.
İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere çeşitli illerden gelen vatandaşlar, mor tonlarına bürünen tarlaları ziyaret etmeye başladı.
Lavanta tarlası, ziyarete açıldı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yaklaşık 7 dönümlük alanda ekili lavanta tarlası, ziyaretçilerini bekliyor.
İstanbul’dan gelen vatandaşlar, “İstanbul’dan geldik. Çok beğendik ve çok güzel hazırlamışlar. Lavantalar harika” dedi.
Lavanta bahçeleri dekorasyonlarla süsleniyor
Tarlanın sahibi Hakan Turgut, tarlaların aynı zamanda turizm amaçlı kullanılması için ise şöyle konuştu:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Birbirinden güzel dekorasyonlarımızla lavanta bahçemizde misafirlerimizi ağırlamaya başladık. İstanbul başta olmak üzere diğer illerimizden yoğun bir şekilde ziyaret alıyoruz.
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