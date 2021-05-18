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    Tekirdağ'da, namaz kılan dedesinin sırtından inmedi

    Namaz esnasında sırtına çıktığı dedesine rahat vermeyen torunun o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 10:55
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    Tekirdağ'da, namaz kılan dedesinin sırtından inmedi

    Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan dede ile minik torunu, görenleri tebessüm ettirdi.

    3-4 yaşlarındaki çocuk, açık havada namaz kılan dedesinin sırtına çıktı.

    DEDENİN HAYLAZ TORUNLA İMTİHANI

    Namaz boyunca dedesinin sırtında akrobatik hareketler yapan sevimli çocuğun o  halleri, civardaki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Tekirdağ'da, namaz kılan dedesinin sırtından inmedi VİDEO

    Tekirdağ da, namaz kılan dedesinin sırtından inmedi #1

    Tekirdağ da, namaz kılan dedesinin sırtından inmedi #2

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