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- Tekirdağ'da, namaz kılan dedesinin sırtından inmedi
Tekirdağ'da, namaz kılan dedesinin sırtından inmedi
Namaz esnasında sırtına çıktığı dedesine rahat vermeyen torunun o anları kameraya yansıdı.
- İHA
- 18.05.2021 - 10:29
- Güncelleme : 18.05.2021 - 10:55
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan dede ile minik torunu, görenleri tebessüm ettirdi.
3-4 yaşlarındaki çocuk, açık havada namaz kılan dedesinin sırtına çıktı.
DEDENİN HAYLAZ TORUNLA İMTİHANI
Namaz boyunca dedesinin sırtında akrobatik hareketler yapan sevimli çocuğun o halleri, civardaki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Tekirdağ'da, namaz kılan dedesinin sırtından inmedi VİDEO