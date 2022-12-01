Polis ekipleri, ilkokul eğitimini tamamlayamamış ortaokul çağındaki öğrencilerden okula devam etmeleri yönünde söz istedi. Sözlerini tutan öğrenciler, ekipler tarafından eğlence merkezine götürüldü.

Çeşitli nedenlerle eğitim hayatını bitiremeyen öğrenciler, okula teşvik edildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Okullarda Güvenli Ortam' projesi uygulanmaya devam ediyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, projesi kapsamında 58 okulu ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerden söz istendi

Ziyaretler sırasında 13 Kasım İlkokulu'nda, ilkokul eğitimini tamamlayamamış, ortaokul yaşına gelmiş çocuklara ayrı bir sınıf açıldığı görüldü.

Bunun üzerine ekipler de çocuklardan okula devam etmeleri yönünde söz istedi.

Polislere söz veren öğrenciler de takibe alındı.

Polislerle eğlence merkezine gittiler

Sözlerini tutan öğrenciler, ekipler tarafından kentteki bir eğlence merkezine götürüldü.

DHA'nın aktarımına göre; burada polisler ile birlikte çarpışan arabalara binip, keyifli vakit geçirdi.

Tekirdağ'da okula devam sözü veren öğrencilere polislerden sürpriz VİDEO



"Sözlerini tutunca onları eğlenmeye getirdik"

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürü Özkan Kara, "13 Kasım İlkokulu'muzda öğretmenlerimizin gayreti ile çeşitli nedenlerle ilkokul çağını tamamlayamamış, ancak ortaokul çağına gelmiş çocuklarımıza ayrı bir sınıf açıldığını ve ders verildiğini gördük. Ziyarette çocuklardan eğitimlerine devam etmeleri yönünde söz aldık. Çocuklar da sözlerini tutunca, onları eğlenmeye getirdik. Meslektaşlarımız, çocuklarla birlikte eğlenceli bir gün geçirdik." dedi.





























