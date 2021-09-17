Emre Yıldırım isimli şahıs kız arkadaşı Neslihan Uzunhan'a paraşüt uçuşu sonrası evlenme teklifi etti. "Benimle evlenir misin?" sorusuna "Evet" cevabını veren genç kadın, şaşkınlığını gizleyemedi.

Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi gelen Emre Yıldırım ve kız arkadaşı Neslihan Uzunhan, yamaç paraşütü yapmak istedi.

Çift yamaç paraşütü için tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra, eğitmen pilot ile Uçmakdere’den 600 metre yükseklikteki Ayvasıl Tepesi’nden atladı.

Mamara Denizi üzerinde uçuş yapan Neslihan Uzunhan, inişe geçtiği sırada sevgilisinin sürprizi ile karşılaştı.

SIRA DIŞI EVLİLİK TEKLİFİ

Neslihan Uzunhan iniş sırasında "Benimle evlenir misin?" yazılı afişi fark etti. Heyecanlı bakışlar içerisinde iniş yapan Uzunhan’a erkek arkadaşı, yüzüğü açarak, "Benimle evlenir misin?" diye sordu.

"Evet" cevabını alan Yıldırım, yüzüğü takarak sevgilisine sarıldı. Sıra dışı evlilik teklifi renkli görüntülere sahne olurken, ikilinin mutluluğu gözlerinden okundu.

Tekirdağ'da paraşüt uçuşu sonrası evlilik teklifi VİDEO

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