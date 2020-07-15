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    Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

    Tekirdağ'da Erdel Prensi ve Macar Halk Kurtuluş Kahramanı Rakoczi’in kaldığı eski Türk evi, tüm siyasi mülteciler anısına, Macar Hükümetince 'Rakoczi' adıyla anı ve sergi evi haline getirildi.
    • Özel Haber
    • 15.07.2020 - 14:01
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    Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

    Türkiye’nin her köşesi eski uygarlıklar, farklı gelenekler, birbirinden çekici yeryüzü şekilleri ve doğa güzellikleri ile dolu. Tekirdağ da bunlardan nasibini almış şanslı bir ilimiz.

    Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor #1

    MÜZE TEKİRDAĞ'A KUŞ BAKIŞI BAKIYOR

    Rakoczi Müzesi, şehrin merkezinden ulaşılabilecek ve varıldığında kent sahilinin eşsiz güzelliğinin seyredilebileceği bir yamaçta, çevresine kuşbakışı bakıyor. Yakınında İtalyanların evi de var.

    Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor #2

    YOL ÜZERİNDE GEÇİLEN SOKAKLAR BÜYÜLÜYOR

    Yapının güzelliğinde ona ulaşılırken geçilen sokakların dokusunun ve bu alanda bulunan tarihi evlerin korunmuş olmasının etkisi büyük.

    Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor #3

    BÖLGENİN DOKUSU GEÇMİŞ YÜZYILA AİT

    Alana ayak bastığınızdan itibaren sanki yaşadığınız yüzyıl değişiyor. O modern şehir hayatının koşuşturması bir kenara itiliyor ve zaman duruyor. Hatta eskilere gidiliyor ve adeta daha sakin daha huzurlu bir atmosfer sizi kucaklıyor.

    Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor #4

    YOL DENİZ MANZARASI İLE BULUŞUYOR

    Bizi müzeye gelene kadar geçtiğimiz sokaklar üzerindeki evler ve deniz manzarası ile buluşması çok etkileyeci. Çok özel bir yer burası.

    Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor #5

    RAKOCZİ, ÜLKESİNDEN AYRILINCA

    Macaristan'ı işgal eden Avusturya'ya karşı Macar ayaklanmasının lideri II. Ferenc Rakoczi, beklenen yardımların gelmemesi üzerine başarısız oluyor. Ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Rakoczi bir süre, önce Polonya, daha sonra Fransa'da yaşıyor. Rakoczi, 1676’dan, 1735 yılına yani ölümüne dek Tekirdağ'daki evde güvenle ikamet ediyor.

    Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor #6

    MACAR HÜKÜMETİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRDÜ

    Barbaros Caddesi üzerinde eski bir Türk evi olan bina Erdel Prensi ve Macar Halk Kurtuluş Kahramanı Rakoczi’nin anılarına saygı gereği Macar Hükümetince müze olarak düzenlendi.

    Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor #7

    1982’DE MÜZE OLDU

    Osmanlı'nın güven ve misafirperverliğinin sembolü olarak tanımlanan, mülkiyeti ve içindeki eşyalarıyla birlikte Macar hükümetine ait olan müze 25 Eylül 1982 tarihinde ziyarete açıldı.

    Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor #8

    İKİ ULUSUN HALK SANATINDAN ÖRNEKLER DE SERGİLENİYOR

    Sergilenen eserler arasında Türk-Macar ilişkilerini ve iki ulusun halk sanatlarındaki beraberliklerini simgeleyen eserler ile Rakoczi’nin şahsi ve ailesine ait eşyalar yer alıyor.

    Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor #9

    ZİYARETÇİLERİN YARISI MACAR

    Müzeye yıllık yaklaşık 2 bin civarında ziyaretçi geliyor. Bunların yarısını da Macar ziyaretçiler oluşturuyor.

    Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor #10

    (Müze'nin önünden Tekirdağ sahil şeridi)

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