Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Tekirdağ'da Erdel Prensi ve Macar Halk Kurtuluş Kahramanı Rakoczi’in kaldığı eski Türk evi, tüm siyasi mülteciler anısına, Macar Hükümetince 'Rakoczi' adıyla anı ve sergi evi haline getirildi.

Türkiye’nin her köşesi eski uygarlıklar, farklı gelenekler, birbirinden çekici yeryüzü şekilleri ve doğa güzellikleri ile dolu. Tekirdağ da bunlardan nasibini almış şanslı bir ilimiz.

MÜZE TEKİRDAĞ'A KUŞ BAKIŞI BAKIYOR

Rakoczi Müzesi, şehrin merkezinden ulaşılabilecek ve varıldığında kent sahilinin eşsiz güzelliğinin seyredilebileceği bir yamaçta, çevresine kuşbakışı bakıyor. Yakınında İtalyanların evi de var.

YOL ÜZERİNDE GEÇİLEN SOKAKLAR BÜYÜLÜYOR

Yapının güzelliğinde ona ulaşılırken geçilen sokakların dokusunun ve bu alanda bulunan tarihi evlerin korunmuş olmasının etkisi büyük.

BÖLGENİN DOKUSU GEÇMİŞ YÜZYILA AİT

Alana ayak bastığınızdan itibaren sanki yaşadığınız yüzyıl değişiyor. O modern şehir hayatının koşuşturması bir kenara itiliyor ve zaman duruyor. Hatta eskilere gidiliyor ve adeta daha sakin daha huzurlu bir atmosfer sizi kucaklıyor.

YOL DENİZ MANZARASI İLE BULUŞUYOR

Bizi müzeye gelene kadar geçtiğimiz sokaklar üzerindeki evler ve deniz manzarası ile buluşması çok etkileyeci. Çok özel bir yer burası.

RAKOCZİ, ÜLKESİNDEN AYRILINCA

Macaristan'ı işgal eden Avusturya'ya karşı Macar ayaklanmasının lideri II. Ferenc Rakoczi, beklenen yardımların gelmemesi üzerine başarısız oluyor. Ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Rakoczi bir süre, önce Polonya, daha sonra Fransa'da yaşıyor. Rakoczi, 1676’dan, 1735 yılına yani ölümüne dek Tekirdağ'daki evde güvenle ikamet ediyor.

MACAR HÜKÜMETİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRDÜ

Barbaros Caddesi üzerinde eski bir Türk evi olan bina Erdel Prensi ve Macar Halk Kurtuluş Kahramanı Rakoczi’nin anılarına saygı gereği Macar Hükümetince müze olarak düzenlendi.

1982’DE MÜZE OLDU

Osmanlı'nın güven ve misafirperverliğinin sembolü olarak tanımlanan, mülkiyeti ve içindeki eşyalarıyla birlikte Macar hükümetine ait olan müze 25 Eylül 1982 tarihinde ziyarete açıldı.

İKİ ULUSUN HALK SANATINDAN ÖRNEKLER DE SERGİLENİYOR

Sergilenen eserler arasında Türk-Macar ilişkilerini ve iki ulusun halk sanatlarındaki beraberliklerini simgeleyen eserler ile Rakoczi’nin şahsi ve ailesine ait eşyalar yer alıyor.

ZİYARETÇİLERİN YARISI MACAR

Müzeye yıllık yaklaşık 2 bin civarında ziyaretçi geliyor. Bunların yarısını da Macar ziyaretçiler oluşturuyor.

(Müze'nin önünden Tekirdağ sahil şeridi)