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    Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

    Tekirdağ'da aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.
    • 17.08.2022 - 19:39
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    Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

    Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

    Yağmurun şehirde kurulan ilçe pazarıyla aynı güne denk gelmesiyle vatandaşlar ve pazaryeri esnafı zor anlar yaşadı.

    Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için çatıların altına sığınırken, bazı vatandaşlar ise pazaryeri esnafının kurduğu branda ve şemsiyelerin altlarında bekledi.

    Yolda su birikintileri oluştu

    İHA'da yer alan habere göre, yoğun yağan yağmur sebebiyle yolda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ise yağmurun durmasının ardından alışverişlerine devam etti.

    Tekirdağ da sağanak yağış etkili oldu #1

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