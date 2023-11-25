Şiddetli rüzgar, Tekirdağ'da deniz ulaşımını ve balıkçılığı felce uğrattı.
Lodos fırtınasından dolayı Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında çok sayıda gemi limana döndü.
Denize açılamayan küçük balıkçı tekneleri, rıhtıma çekerek fırtınanın geçmesini bekledi.
Tekirdağ açıklarındaki, uluslararası taşımacılık yapan büyük gemiler ise Tekirdağ açıklarında demirledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Denizi’nde öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürüyor.
Dev dalgalar kıyıları dövüyor
Fırtına sebebiyle dev dalgalar kıyıları dövmeye devam ediyor. Dalgaların etkisiyle kıyılarda denizin aşırı çalkalanmasından dolayı yer yer denizin rengi değişti.
Lodosun hızı 60 kilometreyi buldu
Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.
Tekirdağ'da yaşam olumsuz etkilendi
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.
Sahildeki bazı işletmelerin önünde lodos nedeniyle su birikintisi oluştu.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Balıkçılar havanın normale dönmesini bekliyor
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, kuvvetli lodos nedeniyle balıkçıların limanda havanın normale dönmesini beklediğini söyledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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