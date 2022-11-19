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    Tekirdağ'da sokak köpeğinin kovaladığı çocuğu kurtardı

    Çorlu'da bir sürücü, kaldırımda yürüyen çocuğun arkasından havlayarak giden köpeği korna çalarak uzaklaştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 17:33
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    Tekirdağ'da sokak köpeğinin kovaladığı çocuğu kurtardı

    Sokaklarda dolaşan başıboş köpekler tehdit olmaya devam ediyor..

    Özellikle çocukların hedef haline geldiği durumlarda bazı saldırılar ölümle sonuçlanıyor.

    Bu sefer ise durumu önceden sezen bir sürücü, saldırının önüne geçti.

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Deva Sokak'ta otomobiliyle ilerleyen Kemalettin Şahin, kaldırımda yürüyen çocuğun arkasından bir köpeğin havlayarak gittiğini gördü.

    Korna çalarak uzaklaştırdı

    Korkan çocuğu fark eden sürücü, korna çalıp otomobilini kaldırıma doğru yanaştırarak, hayvanın uzaklaşmasını sağladı.

    Köpek saldırısından kurtulan çocuk hızla bölgeden uzaklaştı. Olay sürücünün kamerasına yansıdı.

    Sokak köpeğinin kovaladığı çocuğu kurtardı VİDEO

    Tekirdağ da sokak köpeğinin kovaladığı çocuğu kurtardı #1

    Tekirdağ da sokak köpeğinin kovaladığı çocuğu kurtardı #2

    Tekirdağ da sokak köpeğinin kovaladığı çocuğu kurtardı #3


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