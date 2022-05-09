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    Tekirdağ'da tanıtım amaçlı meydana konulan uçak tahrip edildi

    Tekirdağ Çorlu'da tanıtım amaçlı ilçenin işlek meydanına konulan uçağın tahrip edilmesinin ardından fotoğraf çekilmeye gelen bir vatandaş sokak magandalarına tepki gösterdi.
    • 09.05.2022 - 21:36
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 21:46
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    Tekirdağ'da tanıtım amaçlı meydana konulan uçak tahrip edildi

    Bir turizm şirketi tarafından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki eski şifa meydanına konulan tanıtım uçağı, kendini bilmez kişilerin saldırısına uğramıştı.

    Uçağın camları ve elektronik gösterge paneli zarar görmüştü.

    “Ne havacılığa ne de pilotlarımıza saygıları kalmamış”

    Yoldan geçen bir vatandaş, olaya tepkisiz kalmadı.

    Uçakla fotoğraf çekilmeye geldiğini ifade eden duyarlı vatandaş, “Bazı insan kılığından çıkan kişiler böyle tarihi şeylere zarar veriyor. Başka da bir şeye yaramazlar. Ne havacılığımıza saygıları var ne de bu uçakları kullanan pilotlarımıza saygıları var. Bu sokak magandalarına sormak lazım: Bu magandaların kendi mallarına yada ailelerine başka birileri zarar verse kendileri ne düşünür. İlk önce o sokak magandaları çuvaldızı kendilerine batırsınlar. Ondan sonra iğneyi kendilerine batırsınlar” diyerek tepki gösterdi.

    Tekirdağ'da tanıtım amaçlı meydana konulan uçak tahrip edildi VİDEO

    Tekirdağ da tanıtım amaçlı meydana konulan uçak tahrip edildi #1

    Tekirdağ da tanıtım amaçlı meydana konulan uçak tahrip edildi #2

    Tekirdağ da tanıtım amaçlı meydana konulan uçak tahrip edildi #3


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