Tekirdağ’da tarım arazilerinde ekili olan ayçiçeklerine dadanan çayır tırtılına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dron ile ilaçlama operasyonu başlatıldı.

Ayçiçeği zararlısı olarak çayır tırtılının Trakya’da yer alan tarım arazilerinde görülmeye başlaması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından insansız hava aracı (İHA) ile ilaçlama yapılmasına onay verilmesinin ardından Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde dron ile ilaçlama operasyonu başlatıldı.

Zarar tespit çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından arazilerinde çayır tırtılı tespit edilen üreticilerin arazilerinde dron ile ilaçlama çalışması başlatılırken, Trakya genelinde bulunan 4 milyon dekarlık tarım arazilerinde zararlı tespiti çalışmaları da devam ediyor.

Tekirdağ’da tırtıl istilası: Dron ile operasyon başlatıldı VİDEO







Çayır tırtılı nedir?

Ayçiçeklerinin yeşil yapraklarından başlayarak baş kısmına kadar olan bölümlerini yiyerek beslenen binlerce çayır tırtılı, ayçiçeklerinin tane sayısını ve verimini düşürerek toplam rekolteyi azaltması sebebiyle ayçiçeği zararlısı olarak adlandırılıyor.

Bilimsel olarak ‘loxostege sticticalis’ olarak adlandırılan bu canlı türü larva sürecini tamamlamasının ardından ‘çayır güvesi’ olarak hayatına devam ediyor.





Bitki türlerine zarar veriyor

İHA2nın habeirne göre, üreme döneminde tek seferde 300-400 yumurta bırakabilen bu canlı, büyüdüğünde ayçiçeğinin yanı sıra mısır, arpa, buğday, pancar gibi 200’den fazla bitki türüne zarar veriyor.



