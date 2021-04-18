Yaşam alanlarına ilerlemek üzere sıralı dizilen tırtıllar, ilk bakışta yılan görünümü vererek görenleri korkuttu.

Nisan ayından itibaren çeşitli ağaçlık alanlarında kendini gösteren tırtıllar, adeta bir trenin vagonları gibi art arda yapışarak yeni yaşam alanlarına ilerlemeye devam ediyor.

Tekirdağ’da ağaçlık ve otluk alanlardan gelip, kaldırıma çıkarak uzun bir çizgi halinde ilerleyen tırtıl konvoyu da ilk bakışta yıllan zannedildi.

Bu durumla ilk kez karşılaşan vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

TIRTIL KONVOYU, İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERE NEDEN OLDU

Kaldırımda ilerlemeye çalışan tırtıl konvoyu ilginç görüntülere sahne olurken, tırtılların o anları vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tekirdağ'daki tırtıl konvoyu, yılana benzetildi ViDEO





SIRAYI BOZMADILAR

Nizami bir şekilde hiç sırayı bozmadan ilerleyen tırtıl konvoyu, bir süre sonra gözlerden kayboldu.



