Tekirdağ'daki yunuslar balıkçıkların işini zorlaştırdı

Marmara Denizi'nde 10 gün sonra etkisini kaybeden poyrazı fırsat bilen balıkçıların ağları, yunuslar tarafından yırtıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Marmara Denizi'nde 10 gündür süren poyraz, balıkçıların elini kolunu bağladı.

Balıkçılar, poyrazın gece saatlerinde etkisini kaybetmesini fırsat bilerek günler sonra denize açılmaya başladı.

"Ağlara takılan balıkları yemek için ağları yırtıyorlar"

Balıkçılar, yunusların, avlanan balıkları yemek için denizin dibindeki ağlarına zarar verdiklerini ifade etti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuzlar, yaptığı açıklamada, "Havanın kalkmasından sonra Allah’ın izniyle dün gece çıktık. Dün akşam ağları attık. Tabii yunusların bize verdiği zararı kimse bilmediği için yine boş dönmek zorunda kaldık. Ağlar yine paramparça yırtık halde. Bu akşam yine çıkmaya niyetleniyoruz. 10 günü geçti bekliyorduk. Poyrazın sert esmesinden dolayı hiçbir arkadaş denize çıkamadı. Yunuslar, ağlara takılan balıkları yemek için ağları yırtıyorlar." diye konuştu.