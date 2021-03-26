Tekirdağlı vatandaşın koronavirüs yorumu: Boş ver vakayı

Vaka sayılarının artış gösterdiği Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, "Boş ver vakayı herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre, yüksek riskli bölgede yer alan Malkara’da pozitif vaka sayısının 300’ü aştığı bildirildi. Günlük ortalama vaka sayısının 20 ile 25 civarında olduğu kaydedildi.

"BOŞ VER VAKAYI, KALAN SAĞLAR BİZİM"

Bunun üzerine sokak röportajı gerçekleştiren İHA muhabiren bir vatandaş ilginç bir yorumda bulundu. Koronavirüs vakalarının yükseldiği sorulan vatandaş, "Boş ver vakayı, herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim" dedi.

"MASKEYE, MESAFEYE, HİJYENE ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ"

Bir çay ocağı esnafı da, “Vakaların yükselmesi esnafı da zor duruma düşüyor. Maskeye, mesafeye, hijyene çok dikkat etmeliyiz. Herkes kendine ve çevresine dikkat etmesi gerekiyor. Biz de işyerimizde aldığımız tedbirlere özen gösteriyoruz” diye konuştu.