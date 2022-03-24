Teknende, tekne sahiplerinin can simidi oldu

Teknende, tekne bakım onarım hizmetlerinin yanı sıra tekne sahiplerine pek çok hizmeti bir arada sunuyor.

Özellikle tekne gezintileri sırasında ihtiyaç duyulan kişisel bakım ve sağlık hizmetlerini sunmakta olan Teknende, “Teknende Hayat Evinden Daha Rahat!” sloganı üzerinden hizmetlerini sunmaya devam ediyor. İlhan Elibol tarafından başlatılan girişim, tekne bakım onarım kapsamında fark yaratan bir girişim olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Girişimin yaratıcısı İlhan Elibol, fark yaratan çalışmalar ile bu alanda yapılmayı gerçekleştirmek istediklerini belirtti. “Markamızın tescil tarihi 09.06.2021. Aslında biz, 2021’den beri dikkat çeken çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca daha fazlasını yapmak, tekne sahiplerine aradıkları hizmeti sunmak temel amacımız.” sözleriyle girişim hakkında açıklamada bulunan Elibol, tekne gezintileri de ulaşılması mümkün olmayan hizmetleri tekne sahiplerine ulaştırmak istediklerini belirtti.

Tekne Sahiplerinin İhtiyaç Duyduğu Tüm Hizmetler Bir Arada

Teknende, tekne ve yat sahiplerinin denizde yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir oluşum. İş birliği içerisinde oldukları firmalarla tekne bakım onarım, tekne sahiplerinin kişisel ihtiyaçlarının karşılanması, acil sağlık hizmetlerine erişim gibi başlıklar halinde hizmet sunan Teknende, tekne içerisinde hayatın devam etmesini amaçlıyor. Bu konuda açıklamada bulunan İlhan Elibol, “Denizde iken tekne sahiplerinin acil bir şekilde sağlık ya da kişisel bakım ihtiyaçları doğabilir. Biz, işbirliği içerisinde olduğumuz firmalarla bu hizmetleri müşterilerimize ulaştırıyoruz.” İfadelerinde bulundu.

Sağlık, Kişisel Bakım ve Tekne Bakım Hizmetleri

Teknende yat temizliği, sağlık ve kişisel bakım hizmetleri, kuaför hizmetleri olmak üzere yenilikçi hizmetleri tekne sahiplerine ulaştırıyor. Dikkat çeken girişim içerisinde yer alan isimler denizcilerden meydana geliyor. Bu durum, tekne sahiplerinin sorunlarının yakından anlaşılmasını sağlıyor. Hempel Boya, Yatchworks gibi isimlerle birlikte çalıştıklarını belirten İlhan Elibol, “Sahip olduğumuz girişimin mevcut çözüm ortaklarının bir kısmı Ukrayna, Yunanistan ve İspanya’da konumlanmış durumda. Kurulduğumuzdan bu yana herhangi bir yatırım almadık. Şu ana kadar 1000 tekne sahibine ulaşmış durumdayız. Temel hedefimiz bu sayıyı 17.000’e çıkarmak. Daha fazlasını yapmak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağımızı söyleyebilirim. Azim ve sabırla en iyisine ulaşabilmek adına hizmet ağımızı genişleterek kurduğumuz oluşumun yaygınlık kazanmasını sağlayacağız.” Sözleri ile gelecekteki hedeflerini de açıkladı.