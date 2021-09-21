TEKNOFEST 2021 etkinlik takvimi ve ziyaret saatleri

TEKNOFEST 2021 etkinlik takvimi ve ziyaret saatleri

Teknofest etkinliğine katılacak olanlar, etkinlik takvimi ve ziyaret saatlerine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. İşte Teknofest 2021 başlangıç bitiş saatleri ve günlük etkinlik takvimi...

Her yıl düzenlenen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu ayıl 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikleri vatandaşlar, aynı zamanda https://www.teknofest.org/canli.php adresi ve Teknofest'in resmi YouTube adresi üzerinden takip edebilecek.

Katılımcıların ise öncelikle TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Vatandaşlar aynı zamanda etkinlik takvimi ve ziyaret saatlerini sorguluyor. Teknofest kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte Tekbofes 2021 etkinlik takvimi...

TEKNOFEST ZİYARET SAATLERİ 2021

Teknofest 21 Eylül ile 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Teknofest 09.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

TEKBOFEST 2021 ETKİNLİK TAKVİMİ