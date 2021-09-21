TEKNOFEST nerede, nasıl gidilir? TEKNOFEST girişleri ücretli mi?

TEKNOFEST nerede, nasıl gidilir? TEKNOFEST girişleri ücretli mi?

Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali olan Teknofest'e katılmak isteyenler, detayları araştırıyor. Teknofest nerede, ne zaman, kimler katılabilir ve ücretli mi?

Havacılık, Uzay ve Teknoloji alanlarında düzenlenen gösteriler, yarışmalar, aktiviteler ve seminerlerin düzenlendiği Teknofest, ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde on binlerce kişi teknoloji alanında yarışacak ve son teknoloji ürünlerini tanıtacak.

Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, Teknofest 2021 detaylarını araştırıyor. Teknofest nerede, ne zaman ve kaç gün sürecek? Teknofest'e kimler katılabilir, giriş ücretli mi? gibi sorular merak konusu.

Peki TEKNOFEST 2021 giriş ücretli mi, nerede yapılacak, nasıl gidilir, ziyaretçi kayıt nasıl yapılır? İşte Teknofes 2021 takvimi...

TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE?

Teknofest 21 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek. Teknofest 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ve Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’ni ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

TEKNOFEST’E NASIL GİDİLİR?

Teknofest’e ulaşımda Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, Yeşilyurt Tren İstasyonu’ndan 6 gün boyunca gün boyu ring seferleri hareket edecek.

TEKNOFEST’E GİRİŞ KAYDI ZORUNLU MU?

Festivali ziyaret etmek isteyenlerin Teknofest'in in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Koronavirüs aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek.

TEKNOFEST 2021 TAKVİMİ