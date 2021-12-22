Telefon alacaklar dikkat! Cep telefonlarında taksit sayısı kaç oldu?

BDDK, cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında, fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı. Peki cep telefonlarında taksit sayısı kaç oldu? İşte o karar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cari açığı azaltmaya yönelik cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin kararı BDDK'nın sitesinde yayımlandı.

Peki kredi kartı ile alınan cep telefonlarının taksit sayısı ve limit sınırı ne kadar olacak? İşte cep telefonlarında taksit sayısı ve limit sınırı...

5 BİN TL ÜZERİ TELEFONLAR İÇİN 6 AY TAKSİT

Buna göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

LİMİT 5 BİN LİRAYA ÇIKTI

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı da 5 bin TL'ye çıkarıldı.

VADE SINIRI DEĞİŞTİ

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.

İKİNCİ EL TELEFONDA KDV ORANI YÜZDE 1 OLMUŞTU

Resmi Gazete'de dün yayımlanan tebliğle birlikte yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde Cumhurbaşkanı kararı ile KDV oranı yüzde 1 olmuştu.

İkinci el telefonda indirimli KDV'den yararlanmak için elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış cep telefonlarının en az bir yıl öncesine ilişkin veri trafiği bulunacak ve bu durum, yenileme merkezleri veya onlar adına alım yapabilen yetkili alıcılar tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek.