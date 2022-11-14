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    Telefon siparişi verdi bant geldi

    Bilecik'te tavsiye üzerine girdiği siteden telefon alan kişi, gelen kargoyu görünce dolandırıldığını anladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 10:02
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    Telefon siparişi verdi bant geldi

    Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Barış Akbulut, bir arkadaşının tanıdığı tarafından önerilen yurt dışı uzantılı alışveriş sitesine girdi.

    Bu siteden 2 bin 400 lira değerinde telefon siparişi verdi ve parasını gönderdi.

    2 ay sonra bant geldi

    Günlerce siparişinin gelmesini bekleyen Akbulut, "İki ay sonra bana telefon yerine bant geldi. Bandı görünce çok şaşırdım. Hemen alışveriş sitesini aradım. Fakat muhatap hiç kimseyi bulamadım. Ben buradan herkesi uyarmak istiyorum. Kimse bilmediği, özellikle yurt dışı alışveriş sitelerinden kesinlikle alışveriş yapmasınlar.” dedi.

    Telefon siparişi verdi bant geldi #1

    "Güvenilir sitelerden alışveriş yapın"

    İHA'nın haberine göre; internetten yapılan alışveriş konusunda vatandaşların daha dikkatli olmaları yönünde uyaran Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı ise, "Tüketicileri özellikle uyarmamıza rağmen hala internet alışverişlerine devam ediliyor. Evet, internet alışverişlerine devam edilsin. Ama bilindik, güvenilir, emin ve sağlam alışveriş sitelerinde alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Dolandırıcılar her alanda cirit attığı gibi, telefon alanında, diğer alanlarda vatandaşların emeklerinin karşılığı olan paraları gasbediyorlar. Yani biz tüketicileri dolandırıyorlar. Mağdur olmamanız için daha dikkatli, itinayla ve özelle araştırarak alışveriş yapmanızı öneriyorum.” dedi.

    Telefon siparişi verdi bant geldi #2


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