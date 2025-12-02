Telefonu açar açmaz "alo" demeyin: İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dolandırıcıların yöntemleri, bitmek bilmiyor...

Türkiye'de telefon dolandırıcıları, vatandaşları hedef alan yeni ve son derece sinsi bir yöntem kullanmaya başladı.

“Silent phishing” yani sessiz kimlik avı olarak adlandırılan bu yöntemde dolandırıcılar, bilinmeyen bir numaradan arama yapıyor ve karşı tarafın yalnızca "alo", "efendim" gibi bir ses vermesini bekliyor.

Yöntemin en endişe verici yanı, duruma göre kurbanın sesinin kaydedilme ihtimali.

Dolandırıcılar, kaydedilen bu sesi ileride yapay zeka teknolojileriyle kopyalayarak sahte kimlik doğrulama, aile üyelerini kandırma veya farklı dolandırıcılık senaryolarında kullanabiliyor.