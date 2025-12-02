Abone ol: Google News

Telefonu açar açmaz "alo" demeyin: İşte sebebi

Dolandırıcıların yeni yöntemi, "alo" der demez başlıyor...

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 09:09
Telefonu açar açmaz
  • Telefon dolandırıcıları, "silent phishing" yöntemiyle vatandaşları hedef alıyor.
  • Bilinmeyen numaradan arayıp "alo" demenizi bekliyor ve sesinizi kaydediyorlar.
  • Kayıt edilen sesi yapay zeka ile kopyalayıp dolandırıcılıkta kullanabiliyorlar.

Dolandırıcıların yöntemleri, bitmek bilmiyor...

Türkiye'de telefon dolandırıcıları, vatandaşları hedef alan yeni ve son derece sinsi bir yöntem kullanmaya başladı.

“Silent phishing” yani sessiz kimlik avı olarak adlandırılan bu yöntemde dolandırıcılar, bilinmeyen bir numaradan arama yapıyor ve karşı tarafın yalnızca "alo", "efendim" gibi bir ses vermesini bekliyor.

Yöntemin en endişe verici yanı, duruma göre kurbanın sesinin kaydedilme ihtimali.

Dolandırıcılar, kaydedilen bu sesi ileride yapay zeka teknolojileriyle kopyalayarak sahte kimlik doğrulama, aile üyelerini kandırma veya farklı dolandırıcılık senaryolarında kullanabiliyor.

