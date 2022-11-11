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    Telefonunuzdan eksik etmeyin! En iyi 9 fotoğraf ve video düzenleme uygulaması

    Fotoğraflar ve videolar için, en az telefon kameraları kadar düzenleme programları da önemli. Telefonunuzda en çok işinize yarayacak 9 mobil düzenleme uygulamasını sizler için derledik.
    • 11.11.2022 - 15:46
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    Telefonunuzdan eksik etmeyin! En iyi 9 fotoğraf ve video düzenleme uygulaması

    Günümüzde akıllı telefonlar, fotoğraf makinesi olarak da kullanılıyor. Bir telefonun kamerasından en güzel verimi alabilmek için bazı zamanlarda kamera uygulamalarına ihtiyaç doğuyor.

    Telefonunuzda bulunan kameradan daha iyi verim almak istiyorsanız kamera uygulaması kullanmanız hiç fena bir fikir değil.

    Hem Android hem de iOS için kullanılabileceğiniz kamera uygulamaları mevcut. Ancak bazı uygulamalar iki platformda da yer almıyor.

    Aynı zamanda bazı uygulamalar ücretsiz olarak sunuluyor. Bazı uygulamalar ise, bedava deneme ile kullanılıyor. İşte en iyi 9 mobil uygulama...

    Telefonunuzdan eksik etmeyin! En iyi 9 fotoğraf ve video düzenleme uygulaması #1

    En iyi düzenleme uygulamaları

    Fotoğraf:

    Lightroom

    Snapseed

    Picsart

    Video:

    Inshot

    Capcut

    Kinemaster

    Ses:

    Dolby on

    Audio lab

    Lexis Audio

    Telefonunuzdan eksik etmeyin! En iyi 9 fotoğraf ve video düzenleme uygulaması #2


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