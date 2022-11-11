Telefonunuzdan eksik etmeyin! En iyi 9 fotoğraf ve video düzenleme uygulaması

Telefonunuzdan eksik etmeyin! En iyi 9 fotoğraf ve video düzenleme uygulaması

Fotoğraflar ve videolar için, en az telefon kameraları kadar düzenleme programları da önemli. Telefonunuzda en çok işinize yarayacak 9 mobil düzenleme uygulamasını sizler için derledik.

Günümüzde akıllı telefonlar, fotoğraf makinesi olarak da kullanılıyor. Bir telefonun kamerasından en güzel verimi alabilmek için bazı zamanlarda kamera uygulamalarına ihtiyaç doğuyor.

Telefonunuzda bulunan kameradan daha iyi verim almak istiyorsanız kamera uygulaması kullanmanız hiç fena bir fikir değil.

Hem Android hem de iOS için kullanılabileceğiniz kamera uygulamaları mevcut. Ancak bazı uygulamalar iki platformda da yer almıyor.

Aynı zamanda bazı uygulamalar ücretsiz olarak sunuluyor. Bazı uygulamalar ise, bedava deneme ile kullanılıyor. İşte en iyi 9 mobil uygulama...

En iyi düzenleme uygulamaları

Fotoğraf:

Lightroom

Snapseed

Picsart

Video:

Inshot

Capcut

Kinemaster

Ses:

Dolby on

Audio lab

Lexis Audio