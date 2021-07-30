TEMA Vakfı fidan bağışı ekranı! TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

TEMA Vakfı fidan bağışı ekranı! TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

TEMA Vakfı, Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan yangınlar sonrası fidan bağışı kampanyası başlattı. Fidan bağışında bulunmak isteyenler, TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

TEMA Vakfı; Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Antalya'daki yangınların ardından bugün de Antalya'nın Alanya ilçesi ve Aydın'ın Didim ilçelerinin yanı sıra Kilis ve Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesinde yaşanan orman yangınlarının ardından harekete geçti.

TEMA Vakfı, birçok ilde yaşanan orman yangınlarının ardından sosyal medya hesabından 30 Temmuz saat 12:00'de tekrar ağaçlandırılma kampanyasının başlatılacağını bildirdi.

"Hep birlikte, yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz!" sloganı ile başlatılan kampanya sonrası orman yangınları için fidan bağışında bulunmak isteyenler detayları araştırmaya başladı.

Peki, TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, TEMA Vakfı fidan bağışı kampanyası katılım ekranı...

TEMA VAKFI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

TEMA Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00'da kampanyamızı başlatıyoruz."

TEMA Vakfı ağaçlandırma kampanyası, "https://www.tema.org.tr/anasayfa" internet sitesi üzerinden "Bağış Yap" ekranı ile gerçekleşecek.

FİDAN BAĞIŞI ÜCRETİ NE KADAR?

Kampanyaya katılım "www.tema.org.tr" internet adresinden gerçekleşecek. Fidan Birim Bedeli 13 TL (En az 3 adet Fidan Bağışı ile işlem başlatılabilir.) Bu sayfada karşınıza çıkan "Bağış Yap" ekranına tıklayarak fidan bağışını yapabilirsiniz.





TEMA VAKFI GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

Vakfın internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle;

Vakfımız çalışmalarını 81 ilde, 900 bini aşkın gönüllümüzün desteğiyle sürdürüyor. Ancak, doğal varlıkları korumak için daha yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Yaparız, yeter ki gönüller bir olsun!

Gönüllümüz olmak için;

Gönüllü formumuzu online olarak doldurabilir ve kredi kartınız aracılığıyla gönüllülük bağışınızı anında gerçekleştirebilirsiniz. Gönüllü formumuzu bilgisayarınıza indirerek çıktısını alabilir, gönüllülük bağışınızı havale / EFT aracılığıyla aşağıda paylaştığımız banka hesaplarımıza gerçekleştirerek gönüllü formunuzu ve dekontunuzu e-posta olarak gonullu@tema.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Gönüllülük bağışı;

0 - 13 yaş aralığında iseniz 10 TL’dir. 14 yaşına geldiğinizde gönüllülük kaydınızı yenilemeniz gerekmektedir.

14 - 24 yaş aralığında iseniz 10 TL’dir. 25 yaşına geldiğinizde gönüllülük kaydınızı yenilemeniz gerekmektedir.

25 yaş ve üzeri iseniz 30 TL’dir. 25 yaş ve üzeri gönüllülük ömür boyudur. Gönüllülük kayıt işlemlerinizin tamamlanmasının ardından gönüllü kartınız ve rozetiniz, 30 gün içerisinde adresinize gönderilecektir.

SMS BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

TEMA Vakfı, fidan bağışı yapmak isteyen herkes 3464’e TEMA yazıp SMS göndererek TEMA Vakfı'nın çocuklara yönelik doğa eğitimlerine 10 TL katkıda bulunabilecek.

Bir çocuğun doğa eğitimlerinden faydalanabilmesi için gerekli tutar 10 TL. Yani her SMS bir çocuğun daha doğa eğitimi alması demek.