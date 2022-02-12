Temel gıda ürünleri listesi: Hangi ürünlerde KDV oranı düşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Peki temel gıda ürünleri neler, KDV indirimi neleri kapsıyor? İşte temel gıda ürünleri listesi...

Enflasyonla mücadele kapsamında yeni önlemler devreye giriyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi destek paketinin açıklandığı toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada temel tüketim maddelerinden alınan %8'lik KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini duyurdu.

Akabinde temel gıda ürünlerinin hangileri olduğu milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Peki temel gıda ürünleri nelerdir? KDV indirimi neleri kapsıyor? İşte temel gıda ürünleri listesi...

2022 GIDADA KDV ORANI DÜŞTÜ MÜ, KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel tüketim maddelerindeki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yeni düzenlemeyle gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirim yapmış oluyoruz. KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahiptir. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım haline gelmektedir. Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren düzenlemeyi yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Şimdiden ülkemize, milletimize, sektörlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin kanun düzenlemesini de canlı yayında imzalayarak hayata geçirdi. KDV indirimi, yarın Resmi Gazete çıkmasıyla başlayacak.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ LİSTESİ

Temel gıda ürünleri, ihtiyaç duyulan çeşitli maddeleri bünyelerinde bulundururlar ve tüketilmelerinin neticesinde de yüksek enerji sağlarlar. Özellikle aktif iş ya da okul hayatı içerisinde olan insanların mutlak bir surette bu gıdaları belli aralıklarla tüketmesi lazımdır.

Günlük ya da belirli aralıklar ile alınması gereken temel gıda ürünleri aşağıdaki listede belirtilmiştir:

Peynir

Zeytin

Yumurta

Çay

Et

Süt

Pirinç

Sebze ve meyveler

Bakliyat ürünleri

Protein ve yağ gibi besinler

MARKET FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi ile birlikte market fiyatlarında da indirim bekleniyor.

13 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayınlanacak olan kararın ardından market zincirlerinden fiyat indirimi yapılması ön görülüyor.