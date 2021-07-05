Temmuz'da çifte bayram! Memur ve emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Temmuz'da çifte bayram! Memur ve emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile belli olan zamların ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Milyonarca emekli ve memur, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? sorusunu araştırıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait enflasyon oranını açıkladı. Enflasyon rakamlarının akabinde gözler emekli ve memur maaşlarına yansıyacak olan zamlara çevrildi.

Memur ve emekli maaşları hangi tarihte yatıyor? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Enflasyon farkının da üzerine konulacağı maaş ödemeleri emekli ve memurlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

2021 Temmuz zammı sonrasında yeni emekli maaşları belli oldu. Buna göre, emekliler yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

Peki memur ve emekli temmuz ayı maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SGK ve Bağ Kur emeklisiyle memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları temmuz ayında yatacak. Yani temmuz ayında alınan maaşlar zamlı olacak

TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre memur maaşlarına ve SGK ve Bağ Kur emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor. Bu ay maaşlarını zamlı alacak emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz - 23 Ağustos 2021 tarihlerinde idrak edilecek. Zamlı emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır.

Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar Cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılmaktadır.