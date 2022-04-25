Temmuzda ek zam geliyor! 2022 Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Temmuzda ek zam geliyor! 2022 Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Temmuz ayında, milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına zam yapılacak. Bu noktada vatandaşlar, ''2022 temmuz ayı memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Memur ve emeklilerin maaşlarına, ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor.

Bu temmuzda da milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına enflasyon oranlarına göre zam yapılacak.

Dolayısıyla emekli ve memur zammı ile ilgili yapılan son dakika açıklamalar, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediyor.

Peki, memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 2022 memur ve emekli maaş zammı ile ilgili son durum...

Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Temmuz ayında milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammın yüzde 7.5 olarak güncellendiğini açıklamıştı. Bu güncelleme sonrası memurlar, yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur zammı, Haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerinin açıklanmasının ardından belirlenecek.

Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak?

SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam, direkt enflasyona endeksli. Ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak.'' dedi.