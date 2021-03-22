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Tepsi oruğu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Hatay usulü tepsi oruğu tarifi..

Tepsi oruğu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Hatay usulü tepsi oruğu tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü yarışmacısı tarafından yapılan tepsi oruğu tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, tepsi oruğu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?