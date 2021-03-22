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- Tepsi oruğu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Hatay usulü tepsi oruğu tarifi..
Tepsi oruğu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Hatay usulü tepsi oruğu tarifi..
Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü yarışmacısı tarafından yapılan tepsi oruğu tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, tepsi oruğu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 17:52
- Güncelleme : 22.03.2021 - 18:06
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyenlerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın yemeği tepsi oruğu olarak belirlendi.
Hatay usulü tepsi oruğu yemeğinin nasıl yapıldığı merak edildi. Programın izleyicileri, arama motorları üzerinden tepsi oruğu tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Peki, tepsi oruğu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Hatay usulü tepsi oruğu tarifi..
TEPSİ ORUĞU TARİFİ VE MALZEMELERİ
- 1,5 su bardağı ince bulgur
- Yarım su bardağı irmik
- 1 su bardağı sıcak su
- 1 adet haşlanmış patates
- Çeyrek su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 adet yumurta beyazı
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 çay kaşığı kimyon
İç harcı için:
- 250 gram kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- Yarım su bardağı ince doğranmış maydanoz
- Yarım su bardağı ceviz içi
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için:
- 1 çay bardağı zeytinyağı
TEPSİ ORUĞU NASIL YAPILIR?
- Patatesi haşladıktan sonra soyup ezin.
- İrmik ve bulguru yoğurma kabında karıştırın.
- Üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edip karıştırmaya devam edin.
- Ağzını streç filmle kapatıp bulgurları yaklaşık 10 dakika kabarmaya bırakın.
- Kabaran bulgurlara patates püresini ilave edin.
- Ardından un, yumurta, salça, zeytinyağı ve baharatları ekleyip hamur kıvamına gelene dek elinizle yoğurun.
- Karışımı ikiye bölüp buzdolabında 10 dakika dinlendirin.
- Köftenin iç harcı için yağı tavada kızdırdıktan sonra içinde kıymayı kavurun.
- Kuru soğanı yemeklik doğrayıp kıymaya ilave edin ve kavurmaya devam edin.
- Son olarak salça, ceviz ve maydanozu ekleyin.
- Birkaç dakika daha kavurduğunuz malzemeyi ocaktan alın.
- Tepsinizin tabanını ve kenarlarını iyice yağlayın.
- Bulgurlu hamur parçalarından birini alıp tepsinin tabanına her tarafı eşit olacak şekilde iyice yayın.
- Üzerine kıymalı harcı ekleyip eşit şekilde dağıtın.
- Son olarak kalan hamuru da kıymalı harcın üzerine yayın.
- Her tarafının eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin.
- Köftenizi kare ya da baklava şeklinde dilimleyip 1 çay bardağı zeytinyağını üzerine gezdirin.
- Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
- Tepsiyi fırına verip 25 dakika kadar pişirin.
- Fırından çıkar çıkmaz sıcak servis yapın. Afiyet olsun...